Голодец: производительность труда в РФ не позволяет сократить рабочий день

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Производительность труда в России пока не позволяет сократить продолжительность рабочего дня по аналогии с некоторыми западными странами. Об этом сказала в интервью ТАСС вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Это вопрос о производительности труда в первую очередь. И действительно, страны с высокой производительностью труда могут сокращать и рабочую неделю, и продолжительность рабочего дня. К сожалению, мы пока не можем пойти на такой шаг, хотя по балансу рабочего времени, по количеству дней труда и отдыха, мы не отличаемся, а иногда даже отличаемся в лучшую сторону. У нас большое количество выходных и праздничных дней", - сказала Голодец.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Швеции планирует законодательно закрепить шестичасовой рабочий день вместо восьмичасового. Работодатели внедряют новый график в самых различных компаниях и организациях, включая дома престарелых, больницы и мастерские по ремонту автомобилей. Их цель - сделать больше, за более короткий промежуток времени. Таким образом люди получают возможность насладиться своей личной жизнью вне работы.

Исследовательский центр портала Superjob выяснил, что 61% россиян также готовы работать быстрее, чтобы заканчивать работу раньше.

По словам Голодец, изменение трудового законодательства РФ в части упрощения процедуры увольнения сотрудника ударит по самим работодателям.

"Это двоякий механизм. Палка о двух концах называется. Многие страны придерживаются более легкого режима увольнения. Но это опасно и для работодателя. Потому что это не только преференция для бизнеса - быстрое увольнение. Это и угроза для работодателя в момент потерять эффективного сотрудника", - сказала Голодец.

Минэкономразвития заявляло несколько месяцев назад, что подготовит пакет мер по увеличению гибкости трудового законодательства, в том числе речь шла и об упрощении процедуры увольнения сотрудников.