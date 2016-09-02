Путин: Россия не намерена вводить ограничения на движение капиталов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российские власти не намерены ограничивать движение капитала. В этом заверил дальневосточных инвесторов президент РФ Владимир Путин.

"Мы никогда не уклонялись от принятых когда-то принципов либерализации движения капиталов", - напомнил он. "Даже в самые сложных условиях 2008-2009 годов я не пошел на то, чтобы ограничивать вывоз капитала", - отметил Путин.

"Такие предложения и в прошлом году звучали", - рассказал президент. "Мы этого не делали и делать не собираемся", - заявил он. "Да, мы понимаем что есть административный способ ограничения вывоза капитала, но в среднесрочной перспективе, не говоря уже о более отдаленной, мы считает, что это будет вредно, поэтому мы этого не делаем", - пояснил Путин.

"Эта наша политика дает определенные плоды: в этом году вывоз капитала сократился по сравнению с прошлым годом в 5 раз", - сообщил он. "Это очень хороший показатель доверия к экономической политике российского правительства", - считает Путин.