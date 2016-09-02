Бюджетный эффект от ввода инфраструктуры ГОК "Инаглинский" составит 45 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Бюджетный эффект от построенной на госсредства энергетической инфраструктуры ГОКа "Инаглинский" - линии электропередачи - в Южной Якутии составит 45 млрд рублей на ближайшие семь-восемь лет. Об этом во Владивостоке сообщил генеральный директор компании "Колмар" Сергей Цивилев.

"Построенная на первом этапе программы за счет государственных инвестиционных вливаний в размере 560 млн рублей линия обеспечивает электричеством ГОК "Инаглинский". Бюджетный эффект от ввода линии составит около 45 млрд рублей на ближайшие 7-8 лет его работы", - пояснил он.

Эти средства компания получила благодаря поддержке Минвостокразвития на строительство энергетической инфраструктуры ГОК "Инаглинский" в этом году.

В настоящее время компания "Колмар" реализует два крупнейших инвестиционных проекта на территории Якутии, которые входят в перечень первоочередных на территории Дальнего Востока: ГОК "Денисовский" и ГОК "Инаглинский". Необходимый объем частных инвестиций для завершения строительства ГОК "Инаглинский" оценивается на уровне 22,8 млрд рублей.

Сегодня на ГОК "Инаглинский", строительство которого началось в конце 2011 года, введена в эксплуатацию обогатительная фабрика "Инаглинская-1" мощностью 2 млн тонн угля в год, угольный разрез, построены железнодорожная ветка на государственные инвестиции 2,4 млрд рублей в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", административно-бытовые здания и теплые склады, а на ГОК "Денисовский" - шахта, административно-бытовые здания и теплые складские помещения, столовая с актовым залом.