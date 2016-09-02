Строительство единственного моста через Лену в Якутии займет шесть лет

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство единственного моста через реку Лена в Якутии займет шесть лет. Об этом сообщил генеральный директор "Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)" Алексей Загоренко на презентации инвестиционных проектов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"На данный момент через реку Лена нет ни одного моста. С появлением данного перехода Якутия обеспечит круглогодичную связь левобережной и правобережной частями республики, а также соединит Якутск - административный центр региона - с железной дорогой. На данный момент идет поиск иностранного инвестора для заключения концессионного договора. По нашим расчетам, строительство моста должно осуществиться за шесть лет - в период с 2017 до 2022 года", - сказал Загоренко.

Власти Якутии уже выбрали место для строительства. "Идея строительства моста появилась давно, было выбрано оптимальное место - около Якутска на реке расположен Табагинский створ, так как там наименьшее расстояние между берегами и устойчивый грунт. Длина моста - 21 км, предусмотрено безопасное прохождение льда весной", - пояснил Загоренко. Он добавил, что благодаря вводу мостового перехода ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в три раза и составят 6 млн тонн.

"На данный момент заключен меморандум о намерениях с китайской компанией "Синогидро" (дочерняя компания "PowerChina), которая ведет разработку проекта. Также свои интересы высказывает китайская госкорпорация CRCC (Китайская железнодорожная строительная корпорация). Заключить концессионный договор планируем до конца года", - уточнил Загоренко.

Мостовой переход оценивается в 56 млрд рублей. Ранее в ходе рабочего визита в Якутск председатель правительства РФ Дмитрий Медведев указал на необходимость моста в Якутии. Возведение мостового перехода через Лену было включено в перечень 66 приоритетных проектов для совместной реализации по итогам третьего заседания Межправительственной российско- китайской комиссии.

Модератором питч-сессии инвестиционных проектов Восточного экономического форума-2016 выступает информационное агентство России ТАСС. Формат работы презентационной зоны предполагает непосредственный диалог российских и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ, которые выступят в качестве спикеров на презентациях. Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. На форуме планируется участие не менее 2,4 тыс. человек, ожидаются делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.