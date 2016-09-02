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Строительство единственного моста через Лену в Якутии займет шесть лет

Экономика и бизнес
2 сентября, 10:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Мостовой переход оценивается в 56 млрд рублей
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство единственного моста через реку Лена в Якутии займет шесть лет. Об этом сообщил генеральный директор "Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)" Алексей Загоренко на презентации инвестиционных проектов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

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"На данный момент через реку Лена нет ни одного моста. С появлением данного перехода Якутия обеспечит круглогодичную связь левобережной и правобережной частями республики, а также соединит Якутск - административный центр региона - с железной дорогой. На данный момент идет поиск иностранного инвестора для заключения концессионного договора. По нашим расчетам, строительство моста должно осуществиться за шесть лет - в период с 2017 до 2022 года", - сказал Загоренко.

Власти Якутии уже выбрали место для строительства. "Идея строительства моста появилась давно, было выбрано оптимальное место - около Якутска на реке расположен Табагинский створ, так как там наименьшее расстояние между берегами и устойчивый грунт. Длина моста - 21 км, предусмотрено безопасное прохождение льда весной", - пояснил Загоренко. Он добавил, что благодаря вводу мостового перехода ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в три раза и составят 6 млн тонн.

"На данный момент заключен меморандум о намерениях с китайской компанией "Синогидро" (дочерняя компания "PowerChina), которая ведет разработку проекта. Также свои интересы высказывает китайская госкорпорация CRCC (Китайская железнодорожная строительная корпорация). Заключить концессионный договор планируем до конца года", - уточнил Загоренко.

Мостовой переход оценивается в 56 млрд рублей. Ранее в ходе рабочего визита в Якутск председатель правительства РФ Дмитрий Медведев указал на необходимость моста в Якутии. Возведение мостового перехода через Лену было включено в перечень 66 приоритетных проектов для совместной реализации по итогам третьего заседания Межправительственной российско- китайской комиссии.

Модератором питч-сессии инвестиционных проектов Восточного экономического форума-2016 выступает информационное агентство России ТАСС. Формат работы презентационной зоны предполагает непосредственный диалог российских и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ, которые выступят в качестве спикеров на презентациях. Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. На форуме планируется участие не менее 2,4 тыс. человек, ожидаются делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.

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