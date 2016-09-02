Глебова: экономическое развитие невозможно без гуманитарной составляющей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Социокультурный контекст развития бизнеса делает гуманитарную услугу экономическим процессам. Об этом заявила руководитель Россотрудничества Любовь Глебова на круглом столе, проходящем в рамках Восточного экономического форума.

По ее словам, изменения в современной экономике ведут за собой глубокие изменения в гуманитарной сфере. "Эти изменения можно охарактеризовать как крутой поворот к человеку, - сказала глава агентства. - Сегодня и бизнес-структуры, и государственные структуры ведут борьбу за отношение к себе, за приемлемость себя и своих действий в глазах социума. Это называется гуманитарно-экономическое развитие".

"Социокультурный контекст развития какого-либо бизнеса сам по себе делает гуманитарную услугу экономическим процессам, - подчеркнула Глебова. - Без формирования приемлемости бизнеса на территории других стран увеличение прибыли невозможно".

В связи с этим Россотрудничество имеет перспективы развития, считает она. "Там, где нет нашего представительства, но уже есть участники бизнес-процесса, нам говорят, что непременным условием дальнейшего развития проекта является открытие представительства Россотрудничества, - пояснила Глебова. - Ведь наша профессиональная деятельность заключается в установлении связей, выявлении потребностей и обеспечении продвижения тех услуг, которые рождаются у интересантов".