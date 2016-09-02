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Новак: межправкомиссия с Турцией пройдет в октябре в рамках энергоконгресса

Экономика и бизнес
2 сентября, 10:46 UTC+3
"Это будет во время того, как в Стамбуле будет проходить мировой энергетический конгресс, тогда мы проведем межправкомиссию", - сказал министр энергетики РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Заседание межправительственной комиссии с Турцией пройдет в октябре в рамках работы энергетического конгресса, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Это будет во время того, как в Стамбуле будет проходить мировой энергетический конгресс, тогда мы проведем межправкомиссию", - сказал он.

Ожидется, что в рамках межправкомиссии стороны обсудят планы по реализации "Турецкого потока" и возможность введения системе взаиморасчетов в рублях. Ранее Новак сообщал, что дорожная карта по реализации проекта газопровода "Турецкий поток" может быть согласована в октябре этого года.

По итогам состоявшихся в Санкт-Петербурге в августе 2016 года переговоров президента Турции Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина было решено возобновить работу по "Турецкому потоку", создать рабочую группу и проработать дорожную карту.

В этой связи министр экономики Турции Нихат Зейбекчи говорил, что Турция и Россия обсуждают возможность осуществления взаиморасчетов в рублях на территории Турции и в лирах на территории России.

Всемирный энергетический конгресс пройдет в Турции с 10 по 13 октября.

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