Глава РОТОБО: для развития сотрудничества РФ и Японии нужна новая бизнес-модель

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Для дальнейшего развития отношений РФ и Японии нужна новая бизнес-модель. Такое мнение высказал президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма, выступая на российско-японском бизнес-форуме в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В дальнейшем чтобы развивать российско-японское сотрудничество на российском Дальнем Востоке и чтобы диверсифицировать это наряду с традиционной бизнес-моделью, нужна новая бизнес-модель", - сказал он.
Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.