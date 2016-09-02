Украинский "Банк Москвы" может быть закрыт в ближайшие месяцы

Samsung Electronics приостановила продажи смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 11:39
"Соседи сидят на крышах": жительница приморского села рассказала о ситуации в зоне ЧСПроисшествия 2 сентября, 11:32
Мороков: проникновение криминалитета расшатало обстановку в Рефтинском спецучилищеНовости Урала 2 сентября, 11:30
Путин в шутку пообещал привезти лидеру КНР российское мороженоеОбщество 2 сентября, 11:28
Путин: Россия готова работать с любым президентом СШАПолитика 2 сентября, 11:26
Британские выпускники–2016 в зеркале статистикиОбразование в России и за рубежом 2 сентября, 11:22
Новак: Россия не получала официального приглашения на встречу стран ОПЕК в АлжиреЭкономика и бизнес 2 сентября, 11:17
Bloomberg: Путин не видит необходимости во внешних займах РФЭкономика и бизнес 2 сентября, 11:15
Атамбаев: Киргизию и Россию объединяют общие история и будущееОбщество 2 сентября, 11:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Украинская "дочка" ВТБ, "Банк Москвы", которая находится под санкциями, может быть закрыт в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"У нас на Украине есть актив в виде "Банка Москвы", который попал под особые санкции. Мы хотели докапитализировать этот банк, но руководство Украины выступило против изменения санкций. Нам, скорее всего, в ближайшие месяцы придется его точно закрывать", - заявил Костин.
По мнению Костина, закрытие банка плохо отразится на банковском секторе Украины.
При этом он отметил, что "особых перспектив" в текущей политической ситуации для развития бизнеса ВТБ на Украине нет. "Мы максимально усилий предпринимаем, чтобы взыскать там все средства, которые мы выдали, минимизировать возможные убытки. Думаю в ближайшее время нам не удастся продать украинские активы, как и другим российским банкам", - подчеркнул он.