Украинский "Банк Москвы" может быть закрыт в ближайшие месяцы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Украинская "дочка" ВТБ, "Банк Москвы", которая находится под санкциями, может быть закрыт в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"У нас на Украине есть актив в виде "Банка Москвы", который попал под особые санкции. Мы хотели докапитализировать этот банк, но руководство Украины выступило против изменения санкций. Нам, скорее всего, в ближайшие месяцы придется его точно закрывать", - заявил Костин.

По мнению Костина, закрытие банка плохо отразится на банковском секторе Украины.

При этом он отметил, что "особых перспектив" в текущей политической ситуации для развития бизнеса ВТБ на Украине нет. "Мы максимально усилий предпринимаем, чтобы взыскать там все средства, которые мы выдали, минимизировать возможные убытки. Думаю в ближайшее время нам не удастся продать украинские активы, как и другим российским банкам", - подчеркнул он.

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