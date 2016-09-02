Новак: Россия не получала официального приглашения на встречу стран ОПЕК в Алжире

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия не получала официального приглашения на встречу стран ОПЕК в Алжире, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"В принципе в Алжире, возможно, состоится встреча, которую сейчас готовит секретариат ОПЕК, но мы пока официального приглашения не получали, потому что идет проработка с разными сторонами возможности такой встречи. Скорее всего это будет встреча для обсуждения текущей ситуации", - сказал он.

Ранее постоянный представитель РФ при ОПЕК Владимир Воронков сообщал ТАСС, что российский министр энергетики может в рамках алжирской встречи провести переговоры с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о "заморозке" добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

Восточный экономический форум. Досье