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Новак: Россия не получала официального приглашения на встречу стран ОПЕК в Алжире

Экономика и бизнес
2 сентября, 11:17 UTC+3
По мнению главы Минэнерго, скорее всего встреча состоится для обсуждения текущей ситуации
Материал из 1 страницы
Министр энергетики РФ Александр Новак (в центре)

Министр энергетики РФ Александр Новак (в центре)

© Артем Коротаев/фотохост-агентство ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия не получала официального приглашения на встречу стран ОПЕК в Алжире, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"В принципе в Алжире, возможно, состоится встреча, которую сейчас готовит секретариат ОПЕК, но мы пока официального приглашения не получали, потому что идет проработка с разными сторонами возможности такой встречи. Скорее всего это будет встреча для обсуждения текущей ситуации", - сказал он.

Ранее постоянный представитель РФ при ОПЕК Владимир Воронков сообщал ТАСС, что российский министр энергетики может в рамках алжирской встречи провести переговоры с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о "заморозке" добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

Восточный экономический форум. Досье

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