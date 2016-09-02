МРОТ планируется увеличить до 8,8 тыс. рублей с 1 января 2017 года

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется увеличить с 7,5 тыс. рублей до 8,8 тыс. рублей с 1 января 2017 года. Об этом заявила сегодня в интервью ТАСС вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"У нас заложен уже новый МРОТ в бюджете, планируется, что с 1 января 2017 года он будет увеличен до 8,8 тысячи рублей", - сказала Голодец.
Она заявила о необходимости поэтапного доведения МРОТ до величины прожиточного минимума. Последний раз МРОТ повышался 1 июля 2016 года до 7,5 тыс. рублей.