"Сибур" пока не будет выпускать евробонды, как планировал

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Сибур" пока не планирует выпуск евробондов, возможность которого рассматривал ранее. Об этом сообщил журналистам председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов

"Мы в понедельник объявили частичный выкуп евробондов. Выпускать пока не собираемся", - сказал Конов.

"Бывает отдельно выкуп, отдельно - выкуп и новое размещение. Мы так делать не хотим", - добавил предправления.

Ранее структура "Сибура" Sibur Securities объявила оферту на выкуп евробондов с погашением в 2018 г. Планируется приобрести ценные бумаги на 350 млн долларов. Общий объем этого выпуска составляет 1 млрд долларов, цена выкупа соответствует номиналу. Итоги оферты будут объявлены 6 сентября.