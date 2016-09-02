"Сибур" пока не будет выпускать евробонды, как планировал

СМИ: власти Петербурга объявили конкурс на предпроектные разработки новых участков метроТранспорт 2 сентября, 11:51
Samsung Electronics приостановила продажи смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 11:39
"Соседи сидят на крышах": жительница приморского села рассказала о ситуации в зоне ЧСПроисшествия 2 сентября, 11:32
Мороков: проникновение криминалитета расшатало обстановку в Рефтинском спецучилищеНовости Урала 2 сентября, 11:30
Путин в шутку пообещал привезти лидеру КНР российское мороженоеОбщество 2 сентября, 11:28
Путин: Россия готова работать с любым президентом СШАПолитика 2 сентября, 11:26
Британские выпускники–2016 в зеркале статистикиОбразование в России и за рубежом 2 сентября, 11:22
Новак: Россия не получала официального приглашения на встречу стран ОПЕК в АлжиреЭкономика и бизнес 2 сентября, 11:17
Bloomberg: Путин не видит необходимости во внешних займах РФЭкономика и бизнес 2 сентября, 11:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Сибур" пока не планирует выпуск евробондов, возможность которого рассматривал ранее. Об этом сообщил журналистам председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов
"Мы в понедельник объявили частичный выкуп евробондов. Выпускать пока не собираемся", - сказал Конов.
"Бывает отдельно выкуп, отдельно - выкуп и новое размещение. Мы так делать не хотим", - добавил предправления.
Ранее структура "Сибура" Sibur Securities объявила оферту на выкуп евробондов с погашением в 2018 г. Планируется приобрести ценные бумаги на 350 млн долларов. Общий объем этого выпуска составляет 1 млрд долларов, цена выкупа соответствует номиналу. Итоги оферты будут объявлены 6 сентября.