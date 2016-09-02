Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соколов: авиакомпании могут удовлетворить восстанавливающийся спрос на перелеты в Турцию

Экономика и бизнес
2 сентября, 11:45 UTC+3
Министр транспорта РФ также заявил, что визит российских авиаспециалистов в Египет в начале сентября для проверки аэропортов точно не будет заключительным
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Авиакомпании в состоянии удовлетворить восстанавливающийся спрос на перелеты в Турцию, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"С учетом завершения лета, высокого туристического сезона, с учетом того, что начался новый учебный год, конечно, я думаю, что компании смогут мобилизовать достаточное количество своего флота для удовлетворения восстанавливаемого в этом году спроса в направлении Турции", - сказал он.

Он также заявил, что визит российских авиаспециалистов в Египет в начале сентября для проверки аэропортов точно не будет заключительным.

"Могу сказать точно, что он не будет заключительным. Он, как и планировалось, состоится в первой декаде сентября, то есть буквально на этой или на следующей неделе, но на данный момент наша делегация еще не улетела в Египет", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Турция Египет Восточный экономический форум 2016
Темы
Российско-египетские отношения
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
3
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
4
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама