Соколов: авиакомпании могут удовлетворить восстанавливающийся спрос на перелеты в Турцию

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Авиакомпании в состоянии удовлетворить восстанавливающийся спрос на перелеты в Турцию, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"С учетом завершения лета, высокого туристического сезона, с учетом того, что начался новый учебный год, конечно, я думаю, что компании смогут мобилизовать достаточное количество своего флота для удовлетворения восстанавливаемого в этом году спроса в направлении Турции", - сказал он.

Он также заявил, что визит российских авиаспециалистов в Египет в начале сентября для проверки аэропортов точно не будет заключительным.

"Могу сказать точно, что он не будет заключительным. Он, как и планировалось, состоится в первой декаде сентября, то есть буквально на этой или на следующей неделе, но на данный момент наша делегация еще не улетела в Египет", - сказал он.