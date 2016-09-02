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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" оценивает потенциал производства на Ямале и Гыдане в 100 млн тонн в год,
сообщил на Восточном экономическом форуме председатель правления компании Леонид Михельсон.
"Потенциал СПГ России в регионе Ямал и Гыдан оценивается в 100 млн тонн в год", - сказал он.
Он также заявил, что "Новатэк" предложил японским компаниям принять участие в проекте "Арктик-СПГ".