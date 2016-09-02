JGC намерена участвовать в тендере на строительство газоперерабатывающего завода на Амуре

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская корпорация JGC Corporation намерена принять участие в тендере на строительство крупного газопереребатываюдщего завода на Амуре. Об этом сообщил председатель, представительный директор компании Масаюки Сато, выступая на российско-японском бизнес-форуме в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы хотим принимать участие в тендере амурского крупного газоперерабатывающего завода", - сказал он.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.