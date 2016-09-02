"Алроса" получит 8,5 млрд рублей госинвестиций на создание транспортной инфраструктуры

ЯКУТСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Компания "Алроса" получит государственную поддержку в объеме 8,5 млрд рублей для создания технологического проезда от города Удачный до Верхне-Мунского месторождения в Якутии, сообщили в компании.

"Алроса" в ходе Второго Восточного экономического форума подписала инвестиционное соглашение с Минвостокразвития РФ по проекту "Алмазодобывающее предприятие на базе Верхне-Мунского рудного поля", по которому (компании - прим. ТАСС) будет оказана государственная инфраструктурная поддержка в объеме 8,5 млрд рублей для создания временного технологического проезда от города Удачный до Верхне-Мунского месторождения протяженностью 150 км в Якутии", - сказали в компании.

Там уточнили, что на месторождении предполагается создать алмазодобывающее предприятие производственной мощностью 3 млн тонн руды в год. Она будет перерабатываться на обогатительной фабрике номер 12 ГОКа и перевозиться сюда автопоездами по автодороге круглогодичного действия. АК "Алроса" планирует самостоятельно построить объекты инфраструктуры до 2018 года и компенсировать расходы за счет субсидии.

Создание алмазодобывающего предприятия на месторождении Верхне-Мунского кимберлитового поля - один из крупнейших инвестиционных проектов компании. Объем инвестиций - 62,98 млрд рублей. Проект реализуется за счет собственных средств компании с привлечением государственной поддержки в виде субсидии.

Запасы руды на месторождении оцениваются в 65 млн тонн со средним содержанием около 0,6 карата на тонну, или всего 38 млн карат. Разработку планируется вести до 2043 года. Запуск предприятия и начало работ по добыче запланированы на 2018 год.

Размер бюджетных поступлений в рамках реализации проекта ожидается на уровне 187,5 млрд рублей. Проект предусматривает создание в Якутии более 700 новых рабочих мест.