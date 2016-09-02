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Mubadala может участвовать в конкурсе на Ай-Яунский и Назымский участки через РФПИ

Экономика и бизнес
2 сентября, 12:58 UTC+3
"Мы приветствуем участие иностранных компаний, в том числе через РФПИ", - сказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заинтересован в участии в конкурсе на Ай-Яунский и Назымский участки недр совместно с фондом Mubadala, Минприроды России не исключает возможности их привлечения, сообщил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Сейчас будут готовиться окончательные условия по Назымскому и Ай-Яунскому месторождениям. С учетом того, что мы заинтересованы в том, чтобы привлекались инвесторы, в том числе, иностранные, и привлекались технологии, мы приветствуем участие иностранных компаний, в том числе через РФПИ", - сказал Донской, отвечая на вопрос, заинтересовано ли РФПИ в участии в конкурсе совместно с фондом Mubadala.

При этом он не стал комментировать наличие либо отсутствие официального документа.

"Проведем аукцион на Эргинское месторождение, а потом уже перейдем к этому объекту", - добавил глава министерства.

Между тем Донской отметил, что предложение об обязательном привлечении иностранных инвесторов в освоение Эргинского месторождения, которое выставлялось РФПИ ранее, нельзя считать неудачей.

"Неудачи здесь как таковой нет. Не стоит еще дополнительно вводить специфические условия в аукцион, достаточно обязательств, которые прописаны - по переработке и ускоренному вводу месторождения", - добавил министр.

РФПИ и Mubadala

Ранее РФПИ предпринимало попытки обязать победителя аукциона на Эргинское месторождение привлечь в проект миноритарного партнера, имеющего необходимый опыт и юридически обязывающее соглашение на сумму не менее 4 млрд долларов о финансировании долгосрочных проектов в России. В письме глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также пояснял, что миноритарием может стать суверенный арабский фонд Mubadala, с которым РФПИ создал в 2013 г. консорциум. Позднее стало известно, что новые условия аукциона допускают участие иностранного инвестора с долей менее 50%. В августе ряд источников сообщал, что "Роснефть" попросила правительство не включать в аукцион по Эргинскому месторождению условие с возможностью участия арабского фонда Mubadala. Затем глава Минприроды Сергей Донской сообщил, что в адрес президента было направлено письмо, в котором Минприроды попросил вернуться к первоначальным условиям аукциона.

О месторождениях

Ранее Донской сообщал ТАСС, что фонд Mubadala заинтересован в освоении Ай-Яунского и Назымского участков недр. Назымский участок включает запасы Назымского и части Тункорского нефтяных месторождений. Извлекаемые ресурсы нефти на участке составляют по категории С1 4,499 млн т, С2 - 53,445 млн т. Запасы Ай-Яунского участка по категории С1 ранее оценивались в 4,5 млн т, С2 - 33,2 млн т, прогнозные извлекаемые ресурсы по категории Д1 находятся на отметке 6,3 млн т, Д1 - 9,9 млн т, Д2 - 0,2 млн т.-

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Персоны
Донской, Сергей Ефимович
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