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Глава ВТБ: подписаны документы о продаже 24,99% акций Пулково инвесторам из Катара

Экономика и бизнес
2 сентября, 12:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Сделка будет рассмотрена на комиссии по иностранным инвестициям в сентябре
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© Руслан Шамуков/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Документы о продаже доли в компании-операторе петербургского аэропорта "Пулково" инвесторам из Катара подписаны, сделка будет рассмотрена на комиссии по иностранным инвестициям в сентябре, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

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"Мы продаем катарским инвесторам 24,99% аэропорта "Пулково", сделка подписана, но есть отлагательное условие, есть комиссия по иностранным инвестициям, которая должна одобрить вхождение Катара в эту сделку и мы ждем. В сентябре такая комиссия должна быть. Предварительный контакт с членами комиссии показывает, что решение должно быть положительным", - заявил Костин.

Как сообщалось ранее, суверенный фонд Qatar Investment Authority может довести свой долю в компании Thalita Trading Ltd (владеет компанией-оператором аэропорта "Пулково" - "Воздушные ворота Северной столицы") до 24,99%. В том числе, Fraport AG продаст катарцам 10,5% Thalita Trading Ltd. Также среди акционеров Thalita - "ВТБ капитал" (57,5%) и греческий холдинг Copelouzos Group (7%).

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