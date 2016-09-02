Проекты на Дальнем Востоке получат 180 млрд рублей субсидий на инфраструктуру до 2025 года

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. До 2025 года из бюджета будет выделено 180 млрд рублей на государственную инфраструктурную поддержку проектов на Дальнем Востоке. Ожидается, что они превратятся примерно в 2 трлн частных инвестиций, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
"Мы субсидируем часть затрат в инфраструктуру конкретного проекта инвестору. Таких проектов на Дальнем Востоке отобрано 13, на это направление в госпрограмме до 2025 года заложено 180 млрд рублей. Мультипликатор отношения государственных и частных инвестиций составляет 1 к 10. Мы рассчитываем что это деньги превратятся почти в 2 трлн частных инвестиций", - сказал Качаев на сессии "Россия - вклад в продовольственную безопасность АТР" на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Второй ВЭФ проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.
Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.