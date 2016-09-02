Минсельхоз РФ ожидает, что с 2017 г. число субсидий в АПК сократится до 7 с 30 нынешних

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает, что с 2017 г. число субсидий в АПК сократится до 7 с 30 нынешних. Об этом журналистам сообщил замглавы Минсельхоза Игорь Кузин.
"Мы предполагаем ввести этот механизм с нового года. В январе 2017 г.", - сказал он.
Как пояснил Кузин, Минсельхоз предлагает сократить количество субсидий до 7, против 30 ныне действующих. Так, будут действовать четыре базовые субсидии: погектарная поддержка, поддержка на килограмм сырого молока, субсидирование процентной ставки кредитов под инвестпроекты, а также возврат части капитальных затрат. Кроме того, будет действовать поддержка мелиорации и развития сельских территорий. Все остальные субсидии будут отнесены к новой "Единой субсидии".
Подробности действия "Единой субсидии" Кузин не раскрыл.