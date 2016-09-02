Маркировка молочной продукции с пальмовым маслом может начаться в 2017 году

Янукович пожаловался в украинскую полицию на генпрокурора ЛуценкоМеждународная панорама 2 сентября, 13:39
Исполком ФГР: Трефилов продолжит работу в женской сборной РФ по гандболуСпорт 2 сентября, 13:37
Самедов: Черчесов постоянно говорит футболистам, что они лучшие, и это всем приятноСпорт 2 сентября, 13:36
Досрочное голосование на выборах в Госдуму проходит в 33 регионах РоссииПолитика 2 сентября, 13:31
Военные начали восстанавливать электроснабжение в затронутом паводком в Приморье поселкеАрмия и ОПК 2 сентября, 13:26
Екатеринбург окутал смог из-за природных пожаровНовости Урала 2 сентября, 13:26
Реактор на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС прошел испытания на 100% мощностиНовости Урала 2 сентября, 13:24
Памфилова извинилась перед якутским кандидатом за неверные слова о подписях покойниковПолитика 2 сентября, 13:17
Спрос уральских туристов на отдых в Болгарии за год увеличился на 250%Новости Урала 2 сентября, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает, что маркировка молочной продукции с пальмовым маслом начнется в 2017 году. Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.
"Вы знаете, что российская сторона (в рамках ЕврАзЭС) вынесла на обсуждение (этот вопрос). Мы рассчитываем, надеемся, что следующий год будет начат с окончательного решения по этому вопросу", - сказал он.
Некоторые производители злоупотребляли этой ситуацией и под видом молочной продукции предлагают потребителям продукцию с содержанием растительных жиров, например пальмовым маслом. "Чтоб это впредь не происходило, определена специальная маркировка, чтобы у потребителей был выбор", - отметил Хатуов.
Помимо этого, Россельхознадзор и Роспотребнадзор ведут работу вместе с региональными властями по выявлению контрафактной продукции. "Но эта доля незначительна и не та, которая последнее время СМИ подавалась. На самом деле мы имеем умеренное состояние, и сейчас комплекс мер позволит нам свести к минимуму контрафакт на молочном рынке", - резюмировал Хатуов.