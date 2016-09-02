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Маркировка молочной продукции с пальмовым маслом может начаться в 2017 году

Экономика и бизнес
2 сентября, 13:21 UTC+3
"Чтоб это впредь не происходило, определена специальная маркировка, чтобы у потребителей был выбор", - отметил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает, что маркировка молочной продукции с пальмовым маслом начнется в 2017 году. Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

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"Вы знаете, что российская сторона (в рамках ЕврАзЭС) вынесла на обсуждение (этот вопрос). Мы рассчитываем, надеемся, что следующий год будет начат с окончательного решения по этому вопросу", - сказал он.

Некоторые производители злоупотребляли этой ситуацией и под видом молочной продукции предлагают потребителям продукцию с содержанием растительных жиров, например пальмовым маслом. "Чтоб это впредь не происходило, определена специальная маркировка, чтобы у потребителей был выбор", - отметил Хатуов.

Помимо этого, Россельхознадзор и Роспотребнадзор ведут работу вместе с региональными властями по выявлению контрафактной продукции. "Но эта доля незначительна и не та, которая последнее время СМИ подавалась. На самом деле мы имеем умеренное состояние, и сейчас комплекс мер позволит нам свести к минимуму контрафакт на молочном рынке", - резюмировал Хатуов.

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