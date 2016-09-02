Маркировка молочной продукции с пальмовым маслом может начаться в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает, что маркировка молочной продукции с пальмовым маслом начнется в 2017 году. Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

"Вы знаете, что российская сторона (в рамках ЕврАзЭС) вынесла на обсуждение (этот вопрос). Мы рассчитываем, надеемся, что следующий год будет начат с окончательного решения по этому вопросу", - сказал он.

Некоторые производители злоупотребляли этой ситуацией и под видом молочной продукции предлагают потребителям продукцию с содержанием растительных жиров, например пальмовым маслом. "Чтоб это впредь не происходило, определена специальная маркировка, чтобы у потребителей был выбор", - отметил Хатуов.

Помимо этого, Россельхознадзор и Роспотребнадзор ведут работу вместе с региональными властями по выявлению контрафактной продукции. "Но эта доля незначительна и не та, которая последнее время СМИ подавалась. На самом деле мы имеем умеренное состояние, и сейчас комплекс мер позволит нам свести к минимуму контрафакт на молочном рынке", - резюмировал Хатуов.