РФ и Турция планируют подписать меморандум о создании инвестфонда объемом $1 млрд

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция намерены подписать меморандум о создании совместного инвестиционного фонда на сумму более $1 млрд на полях форума G-20, который пройдет 4-5 сентября в китайском Ханчжоу. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

"(На форуме - прим. ред.) у нас будут важные переговоры с Турцией. Мы подпишем меморандум о создании совместного российского-турецкого фонда на сумму более миллиарда долларов", - сказал он.

Ранее Дмитриев также заявлял, что совместные инвестиции российско-турецкого фонда могут начаться в 2017 г.

Министр экономики Турции Нихата Зейбекчи на переговорах 26 июля отмечал, что инвестиционный фонд России и Турции будет финансировать различные проекты, в том числе в третьих странах. Известно, что партнером при создании совместного инвестиционного фонда с участием Российского фонда прямых инвестиций выступит Суверенный фонд Турции.