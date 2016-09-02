МЭР считает необходимым вернуться к долгосрочному тарифообразованию для РЖД

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития считает необходимым вернуться к долгосрочному тарифообразованию для РЖД, со снижением тарифа до 2,9% в 2020 году, сообщил в интервью ТАСС замглавы МЭР Николай Подгузов.

"Мы считаем, что по тарифам РЖД, как и по другим компаниям, необходимо возвращаться к логике долгосрочного тарифообразования. Мы считаем, что на 2017 год надо вернуться на траекторию долгосрочного тарифообразования, это 4,5%, 2018 г. - 4,2%, 2019 г. - 3%, 2020 г. - 2,9%. И этот долгосрочный тариф мы и предложили правительству", - сказал он.