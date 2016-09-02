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Дворкович: новые санкции США не окажут сильного влияния на экономику РФ и бизнес

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:03 UTC+3
"Любые санкции отражаются на ВВП и тех, кто их вводит, и тех, на кого они вводятся. Но я не думаю, что будет какой- либо значимый эффект", - заявил вице-премьер РФ
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ЧЕРНОББЬО (ИТАЛИЯ), 2 сентября. /ТАСС/. Очередные санкции США против России не окажут значимого влияния на экономику и бизнес России, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах форума "Интеллигенция о мире, Европе и Италии".

"Любые санкции отражаются на ВВП и тех, кто их вводит, и тех, на кого они вводятся. Но я не думаю, что будет какой- либо значимый эффект", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что в России уже "привыкли к тому, что санкции есть, и такие изменения мало что меняют".

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