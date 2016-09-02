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Япония и РФ будут обмениваться передовыми технологиями в энергосбережении

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
В частности, стороны подчеркнули взаимный интерес в сфере новой энергии, энергосбережении, окружающей среды, робототехники, технологии материалов, нанотехнологий и интернета вещей
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Агентство по технологическому развитию и японская организация NEDO будут сотрудничать в научно-исследовательских и инновационных областях. Соответствующий меморандум был подписан на ВЭФ-2016.

В частности, стороны подчеркнули взаимный интерес в сфере новой энергии, энергосбережении, окружающей среды, робототехники, технологии материалов, нанотехнологий и интернета вещей.

Генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин отметил, что соглашение подтверждает готовность всех сторон участвовать в проектах по передаче передовых технологий, а также способствует дальнейшему укреплению сотрудничества по энергоэффективным решениям.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, агентство может стать контрагентом, стыкуя российский спрос на расширение технологических "узких мест" с перспективными решениями из Японии, Китая, Кореи, Сингапура и других высокотехнологичных инновационных стран АТР.

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Страны
Япония Восточный экономический форум 2016
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