Глава ВТБ: темпы роста кредитования в РФ не высокие, но перспективы улучшения есть

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава банка ВТБ Андрей Костин видит позитивные перспективы в тенденции развития банковского кредитования в РФ, несмотря на его невысокие темпы роста. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе Восточного экономического форума.
"Сейчас, к сожалению, темпы роста кредитования невысокие и даже снижаются. Я все-таки считаю, что перспективы позитивны по двум причинам. Во-первых, в стране начинается оживление экономической деятельности, в следующем году мы можем выйти и в позитивный экономический рост. И во-вторых, мы очень надеемся, что Центральный банк продолжит снижение ключевой ставки", - отметил он.