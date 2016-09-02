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Росавтодор: на дороги коридора Европа - Западный Китай до конца года потратят 42 млрд руб.

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:09 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Алексей Угаров
Этот маршрут должен улучшить транспортные связи между Европой и Азией, облегчить импорт товаров из КНР
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КАЗАНЬ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. На строительство и реконструкцию российских автодорог в рамках транспортного коридора Европа - Западный Китай до конца года потратят более 42 млрд рублей.

Об этом сообщил глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт на конференции в Казани.

"Общий объем средств на строительство, реконструкцию и капремонт федеральных автомобильных дорог в этом коридоре, предусмотренный на 2016 год, составляет более 42 млрд рублей с вводом 1020 км", - сказал Старовойт.

Он уточнил, что российский участок международного автодорожного транспортного коридора между Азией и Европой - от Санкт-Петербурга до границы с Казахстаном - имеет протяженность более 3,8 тыс. километров, из них в нормативном состоянии - более 2,5 тыс. километров (65,2% от общего объема).

"Развитие участков данных автомобильных дорог предусмотрено, исходя из существующего транспортно-эксплуатационного состояния и соответствия пропускной способности участков интенсивности дорожного движения. Реализация мероприятий по ликвидации узких мест является одной из приоритетных задач", - пояснил Старовойт. "Приводя в нормативное состояние мосты, путепроводы, транспортные развязки, выполняются работы по усилению покрытия, ликвидируются очаги аварийности", - добавил он.

Международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай должен улучшить транспортные связи между Европой и Азией, облегчить импорт товаров из КНР. Международную основу для реализации проекта составляют российско-казахстанский межведомственный меморандум 2008 года и казахстанско-китайский межведомственный меморандум 2009 года.

В Казани проходит научно-практическая конференция Федерального дорожного агентства, посвященная развитию "умного" автодорожного транспортного коридора между Азией и Европой.

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