Моисеев: вопрос о госрегулировании УК фонда санации банков находится в стадии проработки

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вопрос о том, как будет осуществляться госрегулирование управляющей компании (УК) фонда санации банков, находится в стадии проработки. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Всеми (заинтересованными ведомствами) было поддержано создание фонда (санации банков - прим. ред.), а госрегулирование управляющей компании находится сейчас в стадии проработки", - сказал он.

Банк России планирует создать специальный фонд санации банковского сектора, средства которого будут входить в капитал санируемых банков. Осенью в Госдуму планируется представить пакет поправок в законодательство, которые обеспечат возможность создания подобного фонда. Предполагается, что ЦБ создаст управляющую компанию и через нее будет управлять фондом.

Финансировать фонд будет Банк России. Средства ЦБ будут передаваться фонду, который будет направлять их в капитал проблемных банков, в отношении которых нужно проводить процедуру финансового оздоровления.

"Санация в том виде, в котором она сейчас реализуется, становится все более и более дорогой, и понятно, что надо как-то от этого отходить. Мой личный взгляд, что санация должна быть исключительным средством для спасения", - отметил Моисеев.

По его словам, до сих пор это было экономическое решение, основанное на том, что при санации расходуется меньше денег, чем при банкротстве банка.

"Но все равно практика эта очень тяжелая, хотя она и позволила поддержать стабильность в банковской системе и снизить риски, когда два года назад люди считали, что завтра у нас не останется банков. В тот момент это было единственно возможной практикой, сейчас к этому надо подходить все больше и больше исключительно. Но в последнее время санаций и было немного", - сказал замминистра.

Между тем Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выступило против предложения ЦБ по санации банков через фонд, подготовив свои предложения. Вопрос изменения механизма санации банков, в частности, его переход к ЦБ, а также возможность сохранения этой функции за АСВ обсуждался на совещании у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Ранее Шувалов говорил ТАСС, что считает целесообразным переход модели санации банков от кредитной к акционерной, однако необходимо снизить риски конфликта интересов между действующими сторонами этой процедуры.