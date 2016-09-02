Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Моисеев: вопрос о госрегулировании УК фонда санации банков находится в стадии проработки

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Банк России планирует создать специальный фонд санации банковского сектора, средства которого будут входить в капитал санируемых банков
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вопрос о том, как будет осуществляться госрегулирование управляющей компании (УК) фонда санации банков, находится в стадии проработки. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Читайте также новости по теме:
Санация на финансовом рынке
© Антон Новодережкин/ТАСС
Сбербанк и РНКБ Банк выплатят возмещение вкладчикам БайкалБанка
СМИ: АСВ предлагает Банку России поделить полномочия в санации
АСВ выявило в банке "Балтика" недостачу имущества на 17 млрд рублей

"Всеми (заинтересованными ведомствами) было поддержано создание фонда (санации банков - прим. ред.), а госрегулирование управляющей компании находится сейчас в стадии проработки", - сказал он.

Банк России планирует создать специальный фонд санации банковского сектора, средства которого будут входить в капитал санируемых банков. Осенью в Госдуму планируется представить пакет поправок в законодательство, которые обеспечат возможность создания подобного фонда. Предполагается, что ЦБ создаст управляющую компанию и через нее будет управлять фондом.

Финансировать фонд будет Банк России. Средства ЦБ будут передаваться фонду, который будет направлять их в капитал проблемных банков, в отношении которых нужно проводить процедуру финансового оздоровления.

"Санация в том виде, в котором она сейчас реализуется, становится все более и более дорогой, и понятно, что надо как-то от этого отходить. Мой личный взгляд, что санация должна быть исключительным средством для спасения", - отметил Моисеев.

По его словам, до сих пор это было экономическое решение, основанное на том, что при санации расходуется меньше денег, чем при банкротстве банка.

"Но все равно практика эта очень тяжелая, хотя она и позволила поддержать стабильность в банковской системе и снизить риски, когда два года назад люди считали, что завтра у нас не останется банков. В тот момент это было единственно возможной практикой, сейчас к этому надо подходить все больше и больше исключительно. Но в последнее время санаций и было немного", - сказал замминистра.

Между тем Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выступило против предложения ЦБ по санации банков через фонд, подготовив свои предложения. Вопрос изменения механизма санации банков, в частности, его переход к ЦБ, а также возможность сохранения этой функции за АСВ обсуждался на совещании у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Ранее Шувалов говорил ТАСС, что считает целесообразным переход модели санации банков от кредитной к акционерной, однако необходимо снизить риски конфликта интересов между действующими сторонами этой процедуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Темы
Чистки в банковских рядах
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама