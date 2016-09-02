Моисеев: рейтингов одного аккредитованного ЦБ агентства достаточно для оценки банков

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Рейтингов одного аккредитованного Банком России агентства достаточно для оценки финансовой устойчивости банков для размещения государственных средств. Об этом сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Мы рады, что аккредитация уже получена одним из агентств, нам по большому счету неважно, сколько их будет", - сказал он.

Он добавил, что наличие одного аккредитованного Банком России агентства (АКРА - прим. ред.), достаточно для начала министерством процесса разработки соответствующих нормативных актов. "В наших нормативных документах как в части приказов, которые управляют деятельностью федерального казначейства, так и в части проектов постановления правительства, которые мы обязаны разрабатывать в силу наших должностных обязанностей, мы будем активно работать по переходу на рейтинги", подчеркнул Моисеев.

"В ближайшее время вы об этом узнаете", - пообещал он.

Банк России 25 августа включил Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в реестр кредитных рейтинговых агентств. Это стало первым решением о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств. В ближайшее время ЦБ рассмотрит еще ряд заявлений от нескольких потенциальных участников рейтингового рынка.

Внесение в реестр является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода, который заканчивается 13 января 2017 г. для российских юридических лиц и 13 июля 2017 г. для иностранных.

В июле 2015 г. был принят закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств, который установил порядок получения права осуществлять рейтинговую деятельность на территории РФ, требования к учредителям, органам управления и внутреннего контроля, внутренним документам, включая методологию, а также к деятельности кредитных рейтинговых агентств, в том числе раскрытию информации.

Рейтинговое агентство АКРА

Рейтинговое агентство АКРА было создано в 2015 г. на фоне снижения российских суверенных, а вслед за ними и корпоративных рейтингов международными рейтинговыми агентствами из-за санкций, которые ограничили российские компании в доступе на международные рынки капитала.

Акционерами агентства выступили 27 крупнейших компаний России финансового и корпоративного секторов, уставный капитал составил более 3 млрд рублей.

Основной задачей АКРА является предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка.

Храниение госсредств

По словам Моисеева, Минфин РФ поддерживает основанную на оценках рейтинговых агентств процедуру выбора банков для размещения госсредств.

"Я ожидаю, что в ближайшее время мы будем объявлять проекты официальных документов, где основной упор при отборе банков будет сделан на рейтинги", - сказал он.

По словам Моисеева, Минфин предлагает дополнить методику оценки банков-кандидатов для размещения госсредств. Первый предложенный министерством вариант дополнительной характеристики устойчивости банков предусматривал раскрытие кредитными организациями надзорных мер, применяемых к ним регулятором. Однако качественный анализ этих мер маловероятен.

"Очевидно, даже федеральное казначейство не обладает компетенциями, которые позволяют объективно оценивать качество того или иного банка", - сказал он.

При этом, по мнению Моисеева, количественные показатели также не являются однозначными критериями устойчивости того или иного института. "Поэтому мы идем по второму пути", - сообщил замглавы Минфина, уточнив, что речь идет об использовании оценок рейтинговых агентств.