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Голодец поддерживает идею о приоритете зарплат перед другими выплатами

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Ранее в партии "Единая Россия" заявили, что готовы совместно с Федерацией независимых профсоюзов России разработать законопроект, который закрепил бы приоритет заработной платы перед другими выплатами
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Ольга Голодец

Ольга Голодец

© Артем Коротаев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поддержала идею о необходимости внесения изменений в законодательство, которые бы устанавливали приоритет выплаты зарплаты перед другими выплатами, в частности, перед налогами. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

"Мы это поддерживаем", - сказала Голодец.

В партии "Единая Россия" заявили, что готовы совместно с Федерацией независимых профсоюзов России разработать законопроект, который закрепил бы приоритет заработной платы перед другими выплатами. Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова законодательно закрепить приоритет заработной платы перед другими выплатами в том числе перед взносами в социальные фонды и налогами.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.

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