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Замглавы МЭР: "Транснефть" могла бы пойти на выплату промежуточных дивидендов

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Ранее газета "Ведомости" писала, что в правительстве обсуждается идея обязать некоторые госкомпании выплатить в этом году промежуточные дивиденды
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития считает, что для целей пополнения бюджета РФ промежуточные дивиденды госкомпаний являются приемлемым вариантом, сообщил в интервью ТАСС замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.

Он не стал перечислять компании, которые могли бы пойти на этот шаг, упомянув только, что "Транснефть" могла бы пойти на выплату промежуточных дивидендов.

"Для целей пополнения бюджета и выдерживания единого подхода промежуточные дивиденды возможно и являются вариантом. Конкретные компании мне сложно назвать, но это может быть "Транснефть". Правительство должно решение принять", - сказал он.

Ранее в пятницу глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ не исключает выплаты промежуточных дивидендов до конца текущего года. При этом Сбербанк не рассматривает возможность выплат промежуточных дивидендов, сообщил 2 сентября глава банка Герман Греф.

"ВТБ в этом смысле образцово-показательная компания с этой точки зрения: дивиденды за 2015 год были выплачены в полном соответствии с директивой правительства", - прокомментировал Подгузов.

Ранее газета "Ведомости" писала, что в правительстве обсуждается идея обязать некоторые госкомпании выплатить в этом году промежуточные дивиденды. По данным издания, речь идет о трех компаниях: РЖД, "Транснефти" и "Совкомфлоте". Дивиденды должен еще заплатить "Роснефтегаз", через который правительство владеет "Роснефтью" и частью "Газпрома". По подсчетам издания, промежуточные дивиденды помогут уменьшить "дыру" в бюджете, но выплаты трех компаний могут составить всего 21 млрд руб. при планируемом дефиците на 2016 г. в 2,36 трлн руб.

При этом, по словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, стоимость госпакета акций "Башнефти" (50,08%) предварительно оценивается в 297-315 млрд руб.

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