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Расширение санкций против Крыма не затронут промышленность и помогут развить туризм

Экономика и бизнес
2 сентября, 15:01 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
1 сентября США внесли в санкционный список против России ряд новых компаний, включая дочерние структуры "Газпрома"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Расширение санкций США против членов правительства Республики Крым не затронут промышленность региона и помогут в развитии внутреннего туризма. Такое мнение в пятницу высказал ТАСС министр промышленной политики региона Андрей Васюта.

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"Во-первых, пополнение санкционного списка новыми именами никак не повлияет на развитие промышленного комплекса Республики Крым, - считает Васюта, который также попал в санкционный список США. - А во-вторых, мы оценили старание американских коллег в части развития внутреннего туризма России, и я вижу, что буду путешествовать по стране в компании достойных людей".

Как сообщал ТАСС, накануне США внесли в санкционный список против России ряд новых компаний, включая дочерние структуры "Газпрома", такие как "Газпром медиа холдинг", "Газпром межрегионгаз холдинг", "Газпром - ВНИИГАЗ", ряд региональных подразделений газового гиганта. В списке также значится компании, участвующие в реализации проекта по строительству Керченского моста. В их числе компания "СГМ-Мост", являющаяся его генеральным подрядчиком, "Мостотрест", один из субподрядчиков, "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", занимающийся проектированием этого объекта.

В список из числа крымских чиновников, помимо Васюты, также включены министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина, министр топлива и энергетики Республики Крым Светлана Бородулина, министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов, зампредседателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, зампред Совмина Крыма Дмитрий Полонский, министр юстиции Крыма Олег Шаповалов, первый зампред Совмина Крыма Михаил Шеремет. Также санкции Америка наложила на руководителя Крымского УФСБ Виктора Палагина и главу СК РФ по Крыму Михаила Назарова.

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