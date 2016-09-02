Дворкович: Минфин РФ предлагает повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

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ЧЕРНОББЬО (ИТАЛИЯ), 2 сентября. /ТАСС/. Минфин предлагает повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, но предложения пока не одобрены правительством.
Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума "Интеллигенция о мире, Европе и Италии".
"Минфин это предлагает", - сказал чиновник, отвечая на вопрос о необходимости компенсации потерь бюджета из-за переноса сроков приватизации "Башнефти".
"Но пока предложения Минфина не одобрены на правительственном уровне, потому что требуют детальных расчетов и обсуждения последствий для инвестиций в нефтяном секторе и на цены на бензин. Мы еще все это будем обсуждать", - добавил Дворкович.