РФ и Бахрейн подпишут соглашение о торговом и научно-техническом сотрудничестве

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития провести переговоры с Бахрейном и подписать соглашение об учреждении межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить предоставленный Минэкономразвития России... проект Соглашения между правительством РФ и правительством королевства Бахрейн об учреждении межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Поручить Минэкономразвития провести переговоры с бахрейнской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
Согласно документу, заседания комиссии планируется проводить один раз в год. При необходимости предусматривается возможность проведения и внеплановых заседаний по согласованию сторон.
Соглашение действует в течение пяти лет с момента его вступление в действие. Оно также автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды при условии, что ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения очередного периода не уведомила другую о намерении прекратить действие соглашения.
Комиссия призвана осуществлять функции определения основных направлений сотрудничества между РФ и Бахрейном, содействовать усилению сотрудничества между странами, а также определять иные области или проекты сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях.