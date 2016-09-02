РФ и Бахрейн подпишут соглашение о торговом и научно-техническом сотрудничестве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития провести переговоры с Бахрейном и подписать соглашение об учреждении межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить предоставленный Минэкономразвития России... проект Соглашения между правительством РФ и правительством королевства Бахрейн об учреждении межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Поручить Минэкономразвития провести переговоры с бахрейнской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

Согласно документу, заседания комиссии планируется проводить один раз в год. При необходимости предусматривается возможность проведения и внеплановых заседаний по согласованию сторон.

Соглашение действует в течение пяти лет с момента его вступление в действие. Оно также автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды при условии, что ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения очередного периода не уведомила другую о намерении прекратить действие соглашения.

Комиссия призвана осуществлять функции определения основных направлений сотрудничества между РФ и Бахрейном, содействовать усилению сотрудничества между странами, а также определять иные области или проекты сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях.