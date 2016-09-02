Минобрнауки объявило тендер на создание механизма оценки финансовых показателей вузов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ объявило конкурс на создание механизма оценки финансовых показателей вузов.

Предполагается, что победитель также разработает инструменты анализа и рейтингования учреждений в части финансового менеджмента.

Стоимость работ оценивается 22 млн рублей, сообщается в тендере ведомства, размещенном на сайте госзакупок.

"Для того чтобы оценить, насколько эффективно используются бюджетные средства на основные виды деятельности вузами, необходимо проводить оценку финансово-экономических показателей, качества финансового менеджмента и использовать их при принятии управленческих решений по оптимизации подведомственной сети", - отмечается в документе.

В материалах подчеркивается, что Минобрнауки уже не первый год проводит анализ и формирует рейтинг учреждений с целью стимулирования конкуренции вузов между собой и повышения качества их работы. При этом основными показателями деятельности, на основе которых строились и строятся главные рейтинги, пока являются показатели, связанные только с образовательной и научно-исследовательской деятельностью вуза.

На данный момент в Минобрнауки сформирована рабочая группа из представителей более чем из 20 университетов для выявления и транслирования на подведомственную сеть лучших практик ведения финансово-экономической деятельности. Кроме того, на постоянной основе проводятся семинары-совещания для повышения уровня компетенций руководителей и сотрудников финансово-экономических служб вузов.