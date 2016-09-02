Улюкаев: на встрече Путина с Абэ обсуждался проект "Сахалин-3" и "Арктик СПГ"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Проекты Сахалин-2 и "Арктик СПГ" обсуждались в пятницу на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"Обсуждалось, третья очередь Сахалина-2 по СПГ, проект "Арктик СПГ" и некоторые другие. И добычные и по переработке", - сказал он.