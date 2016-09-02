Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголя

"РИФ-Воронеж 2016" пройдет 16-17 сентябряНовости партнеров 2 сентября, 15:41
Памятник генералу ВДВ Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге в ноябреНовости Урала 2 сентября, 15:38
Япония предложила России сотрудничество в IT-сфереЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:32
МЭР: новые проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств ФНБЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:31
Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубовСпорт 2 сентября, 15:20
Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальностиЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:07
СМИ: Бэнкси и участник группы Massive Attack - один и тот же человекКультура 2 сентября, 15:05
Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголяЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:05
Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходныеМосква 2 сентября, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголя, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы естественно "за" (интернет-продажу алкоголя и медицинских препаратов), поскольку мы поддерживаем все форматы торговли, включая интернет-торговлю", - сказал он.
При этом Мантуров отметил, что дискуссия также включает Минфин (который, как сообщалось ранее, поддерживает эту инициативу), Минэкономразвития и Минздрав.
"Мы будем (от них) ждать заключения. Насколько мне известно, Минздрав выступает против продажи крепких алкогольных напитков в интернете, но поддерживает слабоалкогольные, пиво. Мы готовы поддержать продажу всех алкогольных напитков", - отметил он. По словам министра, разницы между обычным магазином и интернет-магазином фактически нет. "Либо ты приходишь в магазин и у тебя потребуют паспорт, либо ты платишь через банковскую систему своей банковской картой, соответственно, тебя идентифицируют", - добавил Мантуров.
По мнению главы Минпромторга, нарушить эти ограничения теоретически можно и в обычном магазине, если продавец допустит продажу спиртного несовершеннолетним, и в интернет-магазине, если покупатель воспользуется чужой картой. "Но тогда это уже не предмет дискуссий относительно контроля. Это вопрос этический и общеадминистративного характера. Кто за этим должен следить? В моем понимании, с учетом специфики оплаты, тебе курьер доставит алкоголь, еще раз у тебя спросит документ, подтверждающий, тому ли он привез этот товар", - отметил Мантуров.
По его словам, так же можно контролировать продажу в интернете лекарств - при предоставлении рецепта в электронном или бумажном варианте.
Минпромторг не отмечает ухода с российского рынка препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), отметил также Мантуров.
"Мы всегда готовы оперативно реагировать со стороны министерства и правительства в целом на явления, связанные с уходом с рынка каких-либо препаратов из дешевого сегмента, но происходит несколько иначе. Не сам препарат уходит с рынка, а меняются формы фасовки и, естественно, меняется категория", - сказал он.
Ранее ФАС заявляла, что из-за дешевизны препаратов из списка ЖНВЛП российские производители отказываются от их производства.
"Сама номенклатура (препаратов на российском рынке) никуда не исчезает. Но фармпроизводитель адаптируется к ситуации, поскольку данный сегмент регулируется государством, его ценовые параметры. Но с точки зрения исчезновения с рынка - как с госпитального сегмента, так и с аптечного, такой тенденции нет", - резюмировал Мантуров.
Япония заинтересована в размещении у себя российских фармацевтических производств, отметил, кроме того, Мантуров.
"Большой интерес у японских коллег к нашим фармацевтическим новинкам и японские коллеги заинтересованы в том, чтобы размещать (российские) производства в Японии. Это дополнительные перспективы для нашей фарминдустрии", - сказал он.