Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголя

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголя, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы естественно "за" (интернет-продажу алкоголя и медицинских препаратов), поскольку мы поддерживаем все форматы торговли, включая интернет-торговлю", - сказал он.

При этом Мантуров отметил, что дискуссия также включает Минфин (который, как сообщалось ранее, поддерживает эту инициативу), Минэкономразвития и Минздрав.

"Мы будем (от них) ждать заключения. Насколько мне известно, Минздрав выступает против продажи крепких алкогольных напитков в интернете, но поддерживает слабоалкогольные, пиво. Мы готовы поддержать продажу всех алкогольных напитков", - отметил он. По словам министра, разницы между обычным магазином и интернет-магазином фактически нет. "Либо ты приходишь в магазин и у тебя потребуют паспорт, либо ты платишь через банковскую систему своей банковской картой, соответственно, тебя идентифицируют", - добавил Мантуров.

По мнению главы Минпромторга, нарушить эти ограничения теоретически можно и в обычном магазине, если продавец допустит продажу спиртного несовершеннолетним, и в интернет-магазине, если покупатель воспользуется чужой картой. "Но тогда это уже не предмет дискуссий относительно контроля. Это вопрос этический и общеадминистративного характера. Кто за этим должен следить? В моем понимании, с учетом специфики оплаты, тебе курьер доставит алкоголь, еще раз у тебя спросит документ, подтверждающий, тому ли он привез этот товар", - отметил Мантуров.

По его словам, так же можно контролировать продажу в интернете лекарств - при предоставлении рецепта в электронном или бумажном варианте.

Ухода с российского рынка препаратов из списка жизненно необходимых не отмечается

Минпромторг не отмечает ухода с российского рынка препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), отметил также Мантуров.

"Мы всегда готовы оперативно реагировать со стороны министерства и правительства в целом на явления, связанные с уходом с рынка каких-либо препаратов из дешевого сегмента, но происходит несколько иначе. Не сам препарат уходит с рынка, а меняются формы фасовки и, естественно, меняется категория", - сказал он.

Ранее ФАС заявляла, что из-за дешевизны препаратов из списка ЖНВЛП российские производители отказываются от их производства.

"Сама номенклатура (препаратов на российском рынке) никуда не исчезает. Но фармпроизводитель адаптируется к ситуации, поскольку данный сегмент регулируется государством, его ценовые параметры. Но с точки зрения исчезновения с рынка - как с госпитального сегмента, так и с аптечного, такой тенденции нет", - резюмировал Мантуров.

Сотрудничество с Японией

Япония заинтересована в размещении у себя российских фармацевтических производств, отметил, кроме того, Мантуров.

"Большой интерес у японских коллег к нашим фармацевтическим новинкам и японские коллеги заинтересованы в том, чтобы размещать (российские) производства в Японии. Это дополнительные перспективы для нашей фарминдустрии", - сказал он.