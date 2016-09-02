МЭР: новые проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств ФНБ

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. Новые инфраструктурные проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил в интервью ТАСС заместитель главы Минэкономразвития РФ Николай Подгузов.
"Изначально проекты, (финансируемые из) ФНБ не являлись каким-то потоковым вариантом. Сейчас преобладают рачительные подходы, которые не предполагают какого-то массового пользования средств ФНБ на инвестиции. Я считаю, что это адекватная текущая ситуация, поэтому новых проектов за счет средств ФНБ за счет задействования новых лимитов ФНБ, наверное, мы теперь не увидим", - сказал он.
По данным экспертов, дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 г. составил 1,5 трлн рублей, или 4% ВВП. Для его финансирования было использовано 780 млрд рублей из Резервного фонда.