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Сохранение выплаты дивидендов в 50% для госкомпаний приведет к сокращению инвестпрограмм

Экономика и бизнес
2 сентября, 16:09 UTC+3
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что решение по норме выплаты дивидендов пока не принято
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Сохранение нормы выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли на 2017 г. приведет к сокращению инвестпрограмм госкомпаний, а также к увеличению их капитализации. Об этом агентству ТАСС сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Любые изъятия дивидендов, это, одной стороны, хорошо для докапитализации компании, для акционеров. С другой, означает сокращение инвестпрограмм. Здесь надо взвешивать и то, и другое в зависимости от свободного денежного потока", - сказал он и добавил, что пока решение по норме выплаты дивидендов не принято. 

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Новак, Александр Валентинович
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