Минэнерго не видело предложений Минфина по увеличению налоговой нагрузки на ТЭК

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/ Министерство энергетики не видело предложений Министерства финансов по увеличению налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль для сокращения дефицита бюджета. Об этом заявил ТАСС министр энергетики Александр Новак.

"Минфин (предложил)? У нас нет ничего",- сказал он.