Япония предложила России сотрудничество в IT-сфере

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Одним из центральных мероприятий первого дня второго Восточного экономического форума (ВЭФ) стал российско-японских бизнес форум, где представители деловых кругов обменивались мнениями, в то время как президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ проводили встречу на высшем уровне.

Японские компании предложили российским партнерам сотрудничество в различных областях, начиная с медицины и сельского хозяйства и заканчивая энергетикой, однако самой популярной темой стали информационные технологии.

Дальний Восток - новая Кремниевая долина?

Один из самых представительных участников японской делегации, старший управляющий директора Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда отметил, что у российского Дальнего Востока есть много проблем, среди которых есть тенденция к сокращению населения. Однако в этих условиях именно этот регион может стать идеальным местом для развития информационных технологий, уверен он.

"Работы над искусственным интеллектом или сбор больших объемов данных. Такая цифровая экономика, безусловно, будет просто идеальной для условий российского Дальнего Востока", - сказал Маэда.

Глава одной из наиболее продвинутых японских технологических компаний Fujitsu Масами Ямамото вообще предположил, что Россия и Япония смогут вместе создать будущее на основе цифровой революции. "Мы считаем, что Россия, где много талантливых математиков, имеет высокую потенциальную возможность ведения научно- исследовательских проектов в области концепции "интернета вещей" и искусственного интеллекта", - сказал он. "Это говорит о важности сотрудничества Японии и России для создания будущего путем цифровой трансформации. Это и обусловит развитие экономического сотрудничества между нашими странами", - добавил Ямамото.

Глава Hokkaido Corporation Юкио Тэмма предложил крупным российским городам целую концепцию "умного аграрного города". "Россия с богатыми ресурсами в виде природного газа и биомассы, ее обширной территорией является оптимальной страной для развития "умной сельскохозяйственной промышленности", - сказал он.

Неслучайно одним из завершающих событий российского- японского бизнес-форума стало подписание соглашения между ведущей японской Организацией по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO) и российским Агентством по технологическому развитию (АТР). Глава NEDO рассказал ТАСС, что его организация использует весь свой 35-летний опыт, чтобы помочь АТР. Сотрудничество планируется в самых различных отраслях: энергетике, информационных технологиях и робототехнике, однако на первых порах стороны будут обсуждать, чем они могут быть полезны друг другу, определят приоритетные направления сотрудничества.

Инвесторов приободрили на фоне санкций

Одним из знаковых мероприятий ВЭФ станет ожидаемое 3 сентября подписание меморандума о взаимопонимании между JBIC и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Агентством по привлечению инвестиций. Представитель японского банка Тадасиэ Маэда отметил, что инвесторы насторожены в связи с режимом санкций ЕС и США против России, именно поэтому было решено подписать эти документы.

"Из-за режима санкций, которые наложили ЕС и США, я полагаю, что многие потенциальные инвесторы испытывают скептицизм и озабоченность. Меры по укреплению доверия нужны, чтобы ободрить потенциальных инвесторов. Именно поэтому мы решили, что нужно подписать этот меморандум о взаимопонимании", - отметил Маэда.

Знаковым это событие стало и потому, что ФРДВ, являясь дочерней компанией Внешэкономбанка, находится под санкциями.

Как считает глава влиятельного японского фонда Sasakawa Peace Foundation, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака, особого ущерба эти ограничительные меры не нанесут. В числе сфер, которые санкции не затрагивают, он назвал традиционный энергетический сектор, трубопроводы, строительство электросетей.

В качестве подтверждения своих слов он упомянул, что японские компании приняли решение инвестировать в "Русгидро". "Многие японские компании обсуждают здесь на форуме бизнес, а это значит, что у российско-японских отношений есть хороший шанс для улучшения", - сказал он ТАСС.

Энергетика и сельское хозяйство

Не обошли стороной участники форума и более традиционные сферы. Председатель совета директоров Mitsui & Co ("Мицуи") Масами Иидзима отметил, что запасы природных ресурсов на российском Дальнем Востоке крайне важны для обеспечения энергобезопасности Японии.

"Япония обделена природными ресурсами, энергетическая безопасность является неизменной темой для нас", - подчеркнул он. "Нам необходимо прикладывать усилия для обеспечения стабильных поставок нефти и газа. С этой точки зрения, природные ресурсы, в том числе на российском Дальнем Востоке, существенно важны для нас", - пояснил он.

Глава JGC Corporation Масаюки Сато рассказал, что его компания намерена принять участие в тендере на строительство крупного газоперерабатывающего завода на Амуре. Председатель совета директоров Hokkaido Bank, в свою очередь, рассказал ТАСС, что планируется до 1 млрд рублей увеличить инвестиции в тепличный комплекс JGC в Хабаровском крае.

А генеральный директор одной из крупнейших японских строительных компаний Iida Group Holdings Ёити Нисикава рассказал, что общий инвестиционный план по проектам в РФ предполагает капиталовложения в размере до $220 млн. В настоящее время компания готовится развернуть в Приморье завод по производству высококачественных строительных материалов, которые потом можно будет продавать за рубеж.