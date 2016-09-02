Правительство не планирует снижать поддержку АПК в 2017 г.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует снижать поддержку АПК в 2017 г., сообщил в ходе визита в Астраханскую область премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Россия существенно нарастила поддержку АПК за последние годы.

"Только в этом году из федерального бюджета выделяется на сельское хозяйство 214 млрд руб. Хочу подтвердить, что в следующем году не планируем снижать объемы поддержки", - заявил он. "Снижать объем средств, выделяемых на АПК, не планируется, несмотря на то, что бюджет очень непросто формируется, есть проблемы в финансовой сфере", - сказал премьер.

"Это позиция правительства. По селу снижать поддержку не будем", - подытожил Медведев.