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Правительство не планирует снижать поддержку АПК в 2017 г.

Экономика и бизнес
2 сентября, 16:14 UTC+3 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТЬ 2, сентября. /ТАСС
"Это позиция правительства. По селу снижать поддержку не будем", - заявил глава правительства Дмитрий Медведев
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует снижать поддержку АПК в 2017 г., сообщил в ходе визита в Астраханскую область премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Россия существенно нарастила поддержку АПК за последние годы.

"Только в этом году из федерального бюджета выделяется на сельское хозяйство 214 млрд руб. Хочу подтвердить, что в следующем году не планируем снижать объемы поддержки", - заявил он. "Снижать объем средств, выделяемых на АПК, не планируется, несмотря на то, что бюджет очень непросто формируется, есть проблемы в финансовой сфере", - сказал премьер.

"Это позиция правительства. По селу снижать поддержку не будем", - подытожил Медведев.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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