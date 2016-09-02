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Донской: Минприроды сохраняет прогноз по росту инвестиций в ГРР в 2017 г.

Экономика и бизнес
2 сентября, 16:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Ранее сообщалось, что нефтяные компании не будут сокращать инвестпрограммы в ГРР при цене нефти $60 и более за баррель
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России сохраняет прогноз по росту инвестиций в геологоразведку (ГРР) в 2017 г., сообщил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

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"Можно говорить о том, что компании - и мы это чувствуем - понимают, что необходимо вкладываться в геологоразведку и отработку технологий по доразведке месторождений, это один из важных аспектов воспроизводства уже действующих месторождений. Компании сейчас начинают прилагать больше усилий, и на 2017 г. мы планируем, что они должны увеличить объемы финансирования геологоразведки. Но сможем выводы делать только после того, как встретимся с ними", - сказал министр.

Он добавил, что очередная встреча с компаниями-недропользователями состоится, ориентировочно, в ноябре этого года.

"Я бы не стал забегать вперед (и давать точные прогнозы - прим. ред.). Ожидаем, что ситуация прошлого года должна выправляться", - добавил Донской.

Ранее сообщалось, что нефтяные компании не будут сокращать инвестпрограммы в ГРР при цене нефти $60 и более за баррель, однако такой сценарий возможен при цене $50-60 за баррель. В начале года Минприроды РФ заявляло, что в 2016 г. не ожидается роста объемов геологоразведки, возможно снижение, затем, в мае этого года, министерство изменило прогноз на более позитивный - сообщалось, что Минприроды России ожидает в 2017 г. объем инвестиций в ГРР "выше уровня 2016 г.".

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