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Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей

Экономика и бизнес
2 сентября, 16:15 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 2, сентября. /ТАСС
"Не хочу заранее предвосхищать, но это будут самые высокие уровни за последние десятилетия, может, даже за всю историю", - подчеркнул премьер-министр
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АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Можем рассчитывать на весьма приличные результаты. Не хочу заранее предвосхищать, но это будут самые высокие уровни за последние десятилетия, может, даже за всю историю. По целому ряду регионов, если говорить о растениеводстве, зерновых, урожай беспрецедентный. Никогда такого не было", - заявил премьер, напомнив, что в ряде регионов еще продолжается уборка урожая.

Вместе с тем Медведев отметил, что урожай надо не только собрать, но и сохранить. "Крайне важно, чтобы мы совместно решили транспортные, логистические проблемы", - отметил в этой связи он.

В пятницу в Астрахани Медведев проведет совещание в режиме видеоконференции с главами ряда регионов о ходе сезонных полевых работ.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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