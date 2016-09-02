Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на торгах Московской биржи впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов и достиг 2000,49 пункта по состоянию на 16:20 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс РТС также показывает рост на биржевых торгах вслед за подорожавшей нефтью марки Brent. Так, по состоянию на 16:27 мск, РТС вырос на 2%, до 964 пунктов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне также растут в пределах 2% и составляют $46,37 за баррель.

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