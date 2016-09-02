Губернатор ЕАО: посевные площади в регионе планируется увеличить до 200 тыс. га

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) планируют увеличить посевные площади со 140 тыс. га до 200 тыс. Это произойдет за счет увеличения выращивания сои, севооборота площадей под нее и наращивания собственной кормовой базы для развития животноводства, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Александр Левинталь на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Безусловно, мы имеем возможности по увеличению площади посевов. В лучшие годы в ЕАО было занято посевами порядка 150-160 тыс. га. Сегодня мы уже подошли к 140 тысячам. Но есть возможность нарастить до 200 тыс. га. Я думаю, лет за 5-7 получится это сделать", - сказал Левинталь.
По его словам, 88% посевов в 2015 году в области составляли посевы сои. "Соя, конечно, хороший продукт, и ее цена сейчас на рынке в Китае растет (юань в два раза увеличился). Это хорошо экспортировать ее, но ее нельзя постоянно выращивать на одном месте, иначе почва ухудшается. Надо делать севооборот", - отметил губернатор.
Он добавил, что китайцы сеют везде не сою, а кукурузу и рис, потому что их урожайность в два - три раза выше. "От сои, конечно, уходить не надо. Она сегодня дает рентабельность в 100 и более процентов. Но надо внедрять севооборот", - сказал Левинталь.
"У нас рис растет. 500 га риса в прошлом году уже выращивали китайцы. Хорошая культура. Мы, кстати, представили на нашем стенде форума наш рис", - добавил он. "Кукурузу, зерновые культуры надо растить. Поэтому еще один приоритет - развитие животноводства и собственной кормовой базы", - отметил глава ЕАО.
Еще одним направлениям агрореформы в области он назвал повышение урожайности. "Нужно не столько площадями брать, сколько урожайностью. За счет севооборота и внесения удобрений нормальный агротехнический цикл делать", - сказал Левинталь. Он добавил, что область может выращивать до 250 тыс. тонн сои и большую часть экспортировать в КНР.
Левинталь напомнил, что в ЕАО уже строится на инвестиции из КНР свинарник на 27 тысяч голов, завершится строительство через два года. Властям региона поступили предложения от китайской стороны о строительстве крупных свиноводческих комплексов и ферм по выращиванию крупного роста.
С израильскими инвесторами ведутся переговоры о строительстве агропромышленного комплекса, где будет мясное и молочное животноводство, свиноводство, рыборазведение, переработка сои. "На следующем ВЭФ мы его сможем уже представить", - отметил Левинталь.
Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке.
Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.