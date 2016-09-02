Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию

Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября

Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября 1 сентября, 10:18

Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ

Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ 2 сентября, 1:34

МОСКВА, 2 сентября, /ТАСС/. Первый российский чартерный рейс вылетел в турецкий курортный город Анталия.

Это следует из информации на сайте flightradar24.com.

Первый рейс после девятимесячного перерыва в чартерном авиасообщении между Россией и Турцией выполняет компании Royal Flight. Ее Boeing 767, как ранее сообщалось, доставит в Турцию около 300 туристов. Вылет должен был состояться по расписанию в 16:20 мск, однако фактически самолет вылетел с задержкой в 15 минут.

Завтра, 3 сентября, полетную программу в Анталию планирует начать Azur Air, вслед за ней - Nord Wind и IFLy.

О ситуации с полетами в Турцию

Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца ноября 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24. В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений за атаку на самолет началась нормализация отношений Москвы и Анкары.

Эксперты Минтранса РФ изучили вопросы, связанные с безопасностью турецких аэропортов и направили соответствующий отчет в правительство.

Фактически туристы могли совершать поездки в Турцию и ранее как индивидуальные путешественники, а с июля этого года регулярными рейсами. 30 июня президент РФ Владимир Путин отменил ограничения на продажу туров в эту страну. До последнего времени многие туроператоры просто выкупали места на регулярных рейсах, в частности, авиакомпаний "Россия" и Turkish Airlines.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 году подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.