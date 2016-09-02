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"Ростелеком" ожидает стабилизации влияния консолидации Tele2 на свои финпоказатели

Экономика и бизнес
2 сентября, 17:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Мы думаем, что количество инвестиций должно сейчас снижаться, и общая картина будет потихоньку выправляться. Думаю, что в следующем году все будет", - заявил президент "Ростелекома" Сергей Калугин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" ожидает стабилизации влияния консолидации Tele2 на свои финансовые показатели в 2017 г. Об этом заявил президент "Ростелекома" Сергей Калугин в интервью ТАСС в рамках ВЭФ-2016.

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"Массовая стройка (Tele2 - прим. ред.) непозитивно влияет на наш финансовый результат, но мы считаем, что это даже не трудности, а такая ситуация, с который вполне можно жить, и жить хорошо", - сказал он. "Мы ждем перелома, потому что Теле2 вышел в Москву, это был самый амбициозный проект. Мы думаем, что количество инвестиций должно сейчас снижаться, и общая картина будет потихоньку выправляться. Думаю, что в следующем году все будет", - добавил он.

В первом полугодии 2016 г. "Ростелеком" снизил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности на 44%, до 4,6 млрд руб. Старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Кай-Уве Мельхорн объяснял отрицательную динамику по прибыли полученным убытком от долевого участия в Tele2 в размере 3,5 млрд руб. Он тогда не исключал, что убыток от участия в Tele2 будет снижаться в дальнейшем.

Калугин заявил, что "Ростелеком" не планирует уменьшать долю в Tele2. "Инвестиция в Tele2 - наша стратегическая инвестиция, мы не хотим уменьшать свой пакет, по крайней мере, в данный момент - точно", - сказал он. Президент оператора подчеркнул, что выделение мобильных активов в совместное предприятие позволило "Ростелекому" сосредоточиться на собственном бизнесе.

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