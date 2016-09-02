Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство РФ решило обнулить на два года экспортную пошлину на пшеницу

Экономика и бизнес
2 сентября, 17:36 UTC+3
"В результате зерновой рынок получит дополнительный стимул для развития", - заявил Дмитрий Медведев в ходе визита в Астрахань
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ решило обнулить на два года экспортную пошлину на пшеницу. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы приняли решение обнулить экспортную пошлину на пшеницу на ближайшие два года. В результате зерновой рынок получит дополнительный стимул для развития", - заявил Медведев в ходе визита в Астрахань.

Ранее Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства, согласно которому предлагалось обнулить экспортную пошлину на пшеницу с 15 сентября 2016 г. до 1 июля 2018 г.

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с лета 2015 г. После введения пошлины формула ее расчета несколько раз менялась. В настоящее время экспортная пошлина на пшеницу составляет 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за т.

Ранее Российский зерновой союз оценивал потери российских аграриев из-за введения экспортной пошлины на пшеницу в прошлом сезоне в 50 млрд руб.

В завершившемся 31 июня сельхозгоду Россия экспортировала за рубеж 33,9 млн т зерна

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
2
Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей
5
"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья
6
Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама