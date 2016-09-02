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АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ решило обнулить на два года экспортную пошлину на пшеницу. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы приняли решение обнулить экспортную пошлину на пшеницу на ближайшие два года. В результате зерновой рынок получит дополнительный стимул для развития", - заявил Медведев в ходе визита в Астрахань.
Ранее Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства, согласно которому предлагалось обнулить экспортную пошлину на пшеницу с 15 сентября 2016 г. до 1 июля 2018 г.
Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с лета 2015 г. После введения пошлины формула ее расчета несколько раз менялась. В настоящее время экспортная пошлина на пшеницу составляет 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за т.
Ранее Российский зерновой союз оценивал потери российских аграриев из-за введения экспортной пошлины на пшеницу в прошлом сезоне в 50 млрд руб.
В завершившемся 31 июня сельхозгоду Россия экспортировала за рубеж 33,9 млн т зерна