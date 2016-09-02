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Ткачев: Россия к 2030 г. может собирать до 170 млн тонн зерна

Экономика и бизнес
2 сентября, 17:49 UTC+3
По его словам, это станет возможным в случае возврата в оборот неиспользуемых сегодня сельхозземель и увеличения урожайности
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АСТРАХАНЬ. 2 сентября. /ТАСС/. Россия при определенных условиях к 2030 г. может собирать до 170 млн тонн зерна, сообщил в ходе совещания в Астрахани министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

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По его словам, это станет возможным в случае возврата в оборот неиспользуемых сегодня сельхозземель  и увеличения урожайности.

"Надо стимулировать внесение минеральных удобрений, чтобы повысить урожайность (зерновых) на 25% (до 30 центнеров с гектара) и  возврат в оборот неиспользуемых сельхозземель. Суммарно к 2030 г. это позволит собрать до 170 млн т зерна", - сказал он.

Глава Минсельхоза отметил, что сегодня в России насчитывается 10 млн га неиспользуемых земель.

Министр также подтвердил сделанный ранее прогноз по урожаю зерна в РФ в этом году. В стране ожидается рекордный урожай зерна - не менее 110 млн т (в 2015 г. было 104,8 млн т - прим. ред.).  При  благоприятных погодных условиях он может возрасти до 113-116 млн т.  Если это случится, то РФ приблизится к рекордному результату, который был достигнут в 1990 году - тогда Россия собрала 116,7 млн т зерна.

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