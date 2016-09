Крымская строительная компания КСК будет закупать материалы в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Крымский крупный девелопер - Группа компаний КСК - договорился о поставках стройматериалов с компанией Keshun Waterproof Technology Co LTD из КНР в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Это первый среди крымских девелоперов контракт с китайским бизнесом после вхождения полуострова в состав России.

"В рамках реализации соглашения Группа компаний КСК намерена закупать у китайцев высококачественные водонепроницаемые материалы, которые используются при строительстве аквапарков и монтаже кровли", - говорится в сообщении компании.

"Для нас это важное событие. Это первый международный контракт для нас, крымских девелоперов. Где, как не в Китае, покупать качественные и недорогие стройматериалы? Это позволит сделать недвижимость еще более доступной", - приведены в релизе слова президента Группы компаний КСК Николая Шалимова.

По его словам, сотрудничество с китайскими партнерами позволит КСК создавать здания в соответствии с архитектурными традициями Крыма. Президент компании Keshun Waterproof Technology Co LTD Чен Вейжонг, в свою очередь, после подписания соглашения отметил, что "рад активно участвовать в развитии Крыма". По его словам, для его бизнеса данное соглашение - это "серьезный шаг к многостороннему сотрудничеству с российскими регионами".

Keshun Waterproof Technology Co LTD, основанная в 1996 году, производит водонепроницаемое покрытие (битумные мембраны), которое используется при строительстве различных объектов. На территории Китая расположены шесть предприятий компании, ежегодный объем производства составляет порядка 50 млн кв. м. Строительный материал компании экспортируется в Германию, Сингапур, Малайзию, США и другие страны. Keshun Waterproof Technology Co LTD ведет активное сотрудничество со строительными компаниями Москвы, Санкт-Петербурга и Приморского края.

Группа компаний КСК осуществляет полный комплекс услуг в сфере строительства - от разработки проектной документации до управления недвижимостью, говорится на сайте ГК. Отмечено, что это флагманский застройщик Крымского полуострова с 10-летней историей. В его портфеле около 1 млн кв. м жилья.